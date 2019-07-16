Баку выделит $1 млн на ремонт павильона "Азербайджан" на ВДНХ в Москве

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Министерство экономики Азербайджана выделит 1,8 млн манатов (более $1,05 млн) на дополнительные ремонтные работы в павильоне "Азербайджан" на территории ВДНХ в Москве.

По данным правительственного сайта, соответствующий контракт подписан с российским холдингом Adamant.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанский павильон на ВДНХ откроется в 2019 году. Власти Москвы отмечали, что первая выставка в нем запланирована на конец этого года.

Павильон №14 на ВДНХ построили в 1939 году по проекту архитекторов Садыха Дадашева и Микаэля Усейнова, тогда он назывался "Азербайджанская ССР". В 1966 году павильон полностью закрыли фальшфасадом с надписью "ВТ" (Вычислительная техника), и изначальный облик здания был на несколько десятилетий скрыт от глаз посетителей. В 2016 году павильон передали Азербайджану.