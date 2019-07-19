В Москве 20 июля пройдет "битва тортов"

Победителям, которые сумеют увернуться от наибольшего количества тортов, пообещали призы

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В субботу в полдень в московском Центральном парке культуры и отдыха им. Горького начнется битва тортов. Об этом сообщила пресс-служба парка. Вход на мероприятие свободный, для участия в нем регистрация не требуется. Бой пройдет на Пушкинской набережной.

Участников разобьют на две команды. Им выдадут защитные комбинезоны и снаряды. Организаторы обещали оборудовать укрытия на поле боя и трибуны на зрителей, которые на диете. Сопровождать битву будут профессиональные комментаторы, музыкальное сопровождение обеспечит DJ Александр Нуждин.

Победителям, которые сумеют увернуться от наибольшего количества тортов, пообещали призы.

Мероприятие пройдет в Международный день торта.