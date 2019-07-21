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В московских аэропортах задержаны 24 рейса

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В трех столичных аэропортах на прилет и на вылет задерживаются 24 рейса и отменено четыре рейса, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".

Согласно информации сервиса, в аэропорту "Внуково" на прилет задержано 11 рейсов, на прибытие отменен один рейс.

В "Домодедово" задерживаются девять рейсов на прибытие, отменено два вылетающих рейса и один прибывающий рейс.

Также, по данным онлайн-табло, в аэропорту "Шереметьево" задержано четыре рейса на прибытие.

Москва Внуково Шереметьево Домодедово

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