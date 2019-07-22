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У дома купца Мельникова на Пресне воссоздадут деревянный уличный фонарь

Новый собственник особняка готов инвестировать в реставрацию

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Мосгорнаследие объявило о начале работы над проектом реставрации дома купца Мельникова в Волковом переулке на Пресне. Весной 2019 года зданию нашли нового собственника, который согласился инвестировать в реставрацию.

Рядом со зданием по чертежам и фотографиям восстановят деревянный уличный фонарь, пообещали в пресс-службе департамента.

Архитектор Владимир Адамович, ученик Федора Шехтеля, построил особняк в стиле модерн в 1904-1905 годах для почетного гражданина Москвы, купца и промышленника Виктора Мельникова. В последние десятилетия в здании располагался районный туберкулезный диспансер. Учреждение выехало из дома в 2014 году, а в 2015 году дом Мельникова, уже получивший статус памятника культуры регионального значения, серьезно пострадал из-за пожара в соседнем кафе. С тех пор здание не использовалось и пришло в запустение.

Дом Мельникова стал первым самостоятельным проектом Адамовича. Этот архитектор построил в Москве несколько доходных домов и особняков, среди которых дом фабриканта Второва в Спасопесковском переулке, ныне "Спасо-Хаус" - резиденция посла США.

Пресня Москва Мосгорнаследие Спасо-хаус

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