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В Москве средняя площадь самовольно захваченных участков выросла до пяти соток

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - По статистике Росреестра Москвы, средняя площадь самовольно занятого участка в 2019 году составила 525 квадратных метра, тогда как годом ранее она составляла около 250 квадратных метров.

С начала года проверки выявили около 150 нарушений земельного законодательства гражданами. В 24 случаях речь шла о захвате земли, сказали в пресс-службе ведомства. Это на 71% больше, чем в первом полугодии 2018 года, когда было зафиксировано только 14 захватов участков.

Собственник участка не может самовольно занимать "свободную" землю по соседству, напомнили в Росреестре. Если такие факты выявляются, нарушитель получает предписание инспектора освободить захваченный участок. За самовольный захват земли для физлиц предусмотрен штраф от 5 тысяч рублей или, если определена кадастровая стоимость участка, то штраф может составить от 1% до 1,5 % кадастровой стоимости пропорционально площади самовольно занятой части участка.

Росреестр

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