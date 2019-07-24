МЧС предупредило москвичей о приближающейся грозе

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Гроза с ливнем и сильный ветер ожидаются в Москве в среду, сообщили "Интерфаксу" столичном главке МЧС.

По прогнозам синоптиков, с 14 до 21 часа 24 июля местами ожидается гроза, сильный дождь, усиление ветра порывами до 15 м/с.

МЧС рекомендует водителям не превышать скорость и соблюдать дистанцию. Также предупреждает, что во время грозы нельзя находиться у водоемов, укрываться под деревьями, на улице рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.