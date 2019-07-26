На канале имени Москвы в Яхроме столкнулись два теплохода

Судно «Нижний Новгород» потеряло в названии четыре буквы

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - На канале имени Москвы столкнулись два теплохода. Сотрудники линейного отдела МВД на транспорте на месте выясняют, как это произошло, сообщили в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Других подробностей там не привели.

Позднее в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры "Интерфаксу" рассказали, что столкновение произошло около 7:40 утра на 99-м километре канала имени Москвы. Круизный теплоход "Нижний Новгород", принадлежащий компании ООО "ВодоходЪ" и сухогруз ООО "АкадемФлот-2" "Новокуйбышевск" столкнулись при расхождении. Никто не пострадал.

Прокуратура даст оценку этому происшествию в рамках плановой более масштабной проверки.

Суда задели друга по касательной в районе Яхромы, из пассажиров при этом никто не пострадал, сообщили телеканалу "360" в подмосковном управлении МЧС. У судна "Новокуйбышевск" помялся левый борт и ограждения. "Нижний Новгород" потерял в названии четыре буквы, сказали в ведомстве.

После того, как обстоятельства случившегося проверят сотрудники Ространснадзора, теплоходам разрешат продолжить движение.