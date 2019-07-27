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В Парке Горького стартовал "Бургерфест"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - На Пушкинской набережной Парка Горького стартовал "Бургерфест", сообщается на сайте мэрии Москвы.

Фестиваль приурочен к Международному дню гамбургера. Для посетителей будут работать 30 ресторанных шале и десять фуд-траков, в которых будут готовить бургеры с креветками и мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами и другие экзотическими начинками.

С 12:00 до 18:00 в парке пройдет концерт с участием DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и других.

Международный день бургера отмечают 27 июля, так как считается, что в этот день в 1990 году американец Луи Лессинг продал самый первый гамбургер.

Москва

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