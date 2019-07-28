Движение транспорта в центре Москвы ограничат в воскресенье

Часть улиц перекроют из-за ралли советских ретроавтомобилей

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В связи с проведением в воскресенье, 28 июля, заезда "ГУМ-Авторалли" в центре столицы будет временно ограничено движение транспорта, сообщили "Интерфаксу" в московском Центре организации дорожного движения.

"С 05:00 до 15:00 28 июля будет полностью перекрыто движение по улице Ильинка, а с 08:00 до 14:00 нельзя будет проехать по крайней правой полосе Кремлевской набережной в районе Большого Москворецкого моста", - уточнил собеседник агентства.

Кроме того, с 05:00 28 июля до 03:00 29 июля нельзя будет проехать по Университетской площади на Воробьевых горах по направлению от Университетского проспекта в сторону улицы Косыгина.

В "ГУМ-Авторалли" участвуют советские классические автомобили. Самому "младшему" из участников этого года - 35 лет, самому старшему - фаэтону ГАЗ-А - 85. Средний возраст машин составляет 62 года.

Посетители мероприятия увидят правительственные ЗИЛы, "Чайки", знаменитые "Волги", горбатые "Запорожцы", а также "Победы", "Москвичи" и "Жигули".

В 2019 году "ГУМ-Авторалли" пройдет в шестой раз.