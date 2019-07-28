Более 850 тыс. человек посетили в субботу городские мероприятия в Москве

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В спортивных и культурных мероприятиях, которые прошли в столице в субботу, приняли участие более 850 тысяч человек, сообщает портал мэра столицы.

Больше всего москвичей и гостей столицы — 570 тысяч человек — собрались в Парке Горького. Здесь состоялся первый тематический фестиваль "Бургерфест". В 30 ресторанных шале и 10 фуд-траках можно было попробовать бургеры с креветками и мраморной говядиной, со свиными и куриными котлетами, с экзотическими восточными начинками.

На сцене посетителей развлекали DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv и другие музыканты.

На семейном фестивале, который прошел на ВДНХ, побывали 130 тысяч человек. Для них провели открытые тренировки, экскурсии и мастер-классы. На Центральной аллее выступил оркестр Федора Ляшкевича "Столичный джаз", а между фонтаном "Дружба народов" и цветочным партером состоялся танцевальный марафон. В павильоне "Книги" показали фильм Бориса Барнета "Аленка".

28 июля на Центральной аллее ВДНХ продолжился танцевальный марафон.

Праздник "Московский спорт в "Лужниках"" собрал 150 тысяч участников. Для гостей подготовили порядка 50 спортивных и развлекательных площадок. На одной из них проходил турнир по мини-футболу. В течение дня в нем приняли участие порядка шести тысяч человек. Около 50 юных талантов пригласили в академию футбольного клуба "Локомотив".

В "Лужниках" также прошел чемпионат мира по воркауту. На эти соревнования приехали около 100 спортсменов и тренеров более чем из 40 стран мира. Целый город оборудовали для велосипедистов.

Под открытым небом установили 500 шахматных столов. Все желающие могли сыграть партию с роботом-гроссмейстером.

Более 7500 человек посетили фестиваль "Киберион-2019". Он прошел в столице впервые. Гости технополиса "Москва" могли принять участие в открытых турнирах по компьютерным играм Counter-Strike, Hearthstone, Dota 2, Starcraft 2, Mortal Kombat, а также посмотреть косплей-дефиле. Еще здесь были представлены советские игровые автоматы ("Удачный выстрел", "Городки" и "Морской бой"), а также приставки Sony и Dendy, которые были очень популярны в 1990-е.