Двух подростков задержали по подозрению в убийстве двух женщин в Подмосковье

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Следователи задержали двоих несовершеннолетних 2002 и 2003 годов рождения, подозреваемых в убийстве двух женщин в ходе пьяного конфликта в подмосковном городе Талдоме, сообщила "Интерфаксу" представитель областного главка СК РФ Ольга Врадий.

По ее словам, 27 июля подозреваемые и две их знакомые - сестры 1986 и 1976 годов рождения - вместе употребляли в квартире алкоголь. В это время между ними произошёл конфликт, в результате которого подростки задушили женщин.

"К настоящему времени подростки задержаны и допрошены. По ходатайству следствия судом будет решён вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", - сообщила Врадий. Она уточнила, что задержанных подозревают в совершении двойного убийства (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ).