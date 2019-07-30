Крупнейший в Москве торговый центр эвакуировали из-за сигнала о пожаре

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники и посетители крупнейшего в Москве торгового центра "Авиапарк" на Ходынском поле эвакуированы из-за сигнала о пожаре.

Как рассказал "Интерфаксу" информированный источник, а здании сработала пожарная сигнализация. Охрана вывела из здания около 2 тыс. человек.

По его данным, пока открытого горения не обнаружено.

В столичном главке МЧС России подтвердили, что людей из ТЦ эвакуировали, проводится проверка.