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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве девушки-блогера в Москве

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки-блогера на западе Москвы. Об этом сообщила во вторник "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В настоящее время его доставляют в следственный отдел для допроса и следственных действий.

В свою очередь представитель столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова добавила, что задержанный - мужчина 1986 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее в СМИ появились сообщения, что 27 июля в квартире жилого дома по улице Пырьева арендодатель обнаружил в одной из комнат тело девушки в чемодане с колото-резаными ранениями в области грудной клетки. Девушка училась в медицинском вузе, вела блог в инстаграме о своей учебе и путешествиях. На ее аккаунт было подписано более 80 тысяч человек.

Москва

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