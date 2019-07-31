Подмосковные родители получат выплату за июль на первого ребенка в августе

В министерстве социального развития региона объяснили задержку тем, что в региональном бюджете оказалось недостаточно средств

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Численность получателей ежемесячной федеральной выплаты при рождении первого ребенка увеличилось в Московской области в связи с законодательными изменениями, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

В ведомстве отметили, что потребовалось выделить дополнительные средства из бюджета, они поступят в региональную казну в ближайшее время. "После чего в августе будут произведены выплаты за июль и август 2019 года", - пояснили в пресс-службе.

Там принесли извинения за сложившуюся ситуацию.

В соответствии с федеральным законодательством, с 1 января 2018 года ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предоставляется за счет средств федерального бюджета и поступает на счет получателя не позднее 26 числа каждого месяца.

В мае 2019 года были внесены изменениями в этот закон: теперь граждане могут обращаться за получением федеральной выплаты по месту пребывания или фактического проживания.