В Подмосковье 350 видеокамер теперь будут считывать номера транспорта сзади

Сделано это для того, чтобы отслеживать, в том числе, скорость мотоциклистов

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - На дорогах Подмосковья более 350 видеокамер отслеживают государственные номера транспорта сзади, а не спереди, как ранее. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как отмечается, для того чтобы отслеживать скорость не только автомобилей, но и мотоциклов, развернули 150 действующих и установили еще 200 стационарных комплексов фотовидеофиксации по направлению движения потока. То есть теперь камеры распознают государственные номера транспорта сзади.

Камеры фиксируют не только превышение скорости, но и проезд на красный свет, движение по обочине и встречной полосе всех видов транспортных средств.

Поменять режим работы камер было решено из-за роста числа дорожно-транспортных происшествий по вине мотоциклистов в летний период. Так, с апреля по июнь 2019 года зафиксировано 89 таких аварий. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года их количество выросло на 14%.