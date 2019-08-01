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Открылся музей истории ВДНХ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В четверг на территории ВДНХ открылся музей истории выставочного комплекса, который в этом году отмечает свое 80-летие.

Новый музей ВДНХ открыт в правом крыле арки главного входа. В нем представлены подлинные экспонаты и документы из собраний ВДНХ, архитектурные артефакты, репродукции материалов, архивную кинохронику, фотоматериалы и многое другое.

"ВДНХ - это культовый объект для Москвы и страны в целом со сложной судьбой, о которой вы все знаете... Было такое ощущение, что мы безвозвратно теряем эту красавицу (ВДНХ - ИФ), она становилась все сумрачнее, грязнее и даже криминальнее. Сегодня ВДНХ снова стала любимым местом для москвичей. Поэтому поздравляю вас с этим праздником, с юбилеем, с новым рождением ВДНХ", - сказал Собянин на церемонии открытия музея.

Он отметил, что количество выставочных площадей "увеличится в разы, и это будет крупнейший выставочный центр Москвы и один из крупнейших центров страны".

Праздничные мероприятия, приуроченные к 80-летию ВДНХ, пройдут с 1 по 4 августа.

Торжественное открытие ВДНХ состоялось 1 августа 1939 года.

Москва ВДНХ

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