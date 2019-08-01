Новые ночные автобусные маршруты в Москве свяжут районы Бутово и Алтуфьево

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Два новых ночных автобусных маршрута будут курсировать от станции метро "Китай-город" до семи районов столицы в Северном и Южном административных округах, сообщает сайт мэра Москвы.

Два новых ночных автобусных маршрута - Н8 и Н9 - начнут работать в ночь с 4 на 5 августа. Автобусы свяжут центр столицы от станции метро "Китай-город" с районами, куда раньше ночью было не доехать на общественном транспорте: Северное и Южное Бутово, Лианозово, Марфино, Отрадное, Бибирево, Алтуфьевский.

В сообщении уточняется, что автобусы, следующие по маршруту Н8 "Метро "Китай-город" - "Остафьевская улица", будут делать остановки у площади Яузские Ворота, станций метро "Новокузнецкая", "Павелецкая", "Тульская", "Нагатинская", "Чертановская", "Улица Академика Янгеля", "Аннино", "Бульвар Дмитрия Донского", "Улица Скобелевская" и "Бульвар Адмирала Ушакова".

Автобусы маршрута Н9 "Метро "Китай-город" - "6-й микрорайон Бибирева" будут останавливаться у станций метро "Лубянка", "Сухаревская", "Проспект Мира", "ВДНХ", "Владыкино", "Отрадное", "Бибирево" и "Алтуфьево".

Как отмечается, линии Н8 и Н9 станут заменой для маршрутов трамваев №3 и автобусов №15, поскольку они с 5 августа перестанут работать круглосуточно и перейдут на обычный график городского транспорта.

Ночные маршруты отправляются от станции метро "Китай-город" в 01:00 и курсируют каждые полчаса до 05:30, пока не откроются станции метро. Всего в Москве работают 10 ночных маршрутов.