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В Москве начали реставрацию атлантов на театре Ермоловой

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Москве началась реставрация скульптур атлантов на театре им. М.Н. Ермоловой, этим занимается Мосгорнаследие вместе с Российской ассоциацией реставраторов, сообщила пресс-служба городского департамента культурного наследия.

По оценке главы департамента Алексея Емельянова, скульптуры находятся в аварийном состоянии, плановой реставрации фасада ждать уже было нельзя. В связи с этим Мосгорнаследие договорилось с ассоцицией реставраторов об оперативных работах по сохранению атлантов.

Скульптуры демонтировали. Затем мастера снимут формы, по которым потом будут отлиты недостающие элементы. Осенью отреставрированные скульптуры вернут на фасад, рассказали в пресс-службе.

Театр им. Ермоловой находится на Тверской улице в здании, где прежде располагался пассаж купчихи Лидии Аркадьевны Постниковой. По ее распоряжению в конце XIX века архитектор Семен Эйбушиц перестроил здание, в котором первый этаж отвели под торговые площади, второй - под гостиницу. В 30-з годах в здании размещался театр С 1931 по 1938 год в здании располагался театр Всеволода Мейерхольда, а после войны туда въехал театр им. Ермоловой.

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Мосгорнаследие Москва театр Ермоловой Семен Эйбушиц

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