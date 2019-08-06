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Мэрия разрешила ФСИН и ФССП бесплатно парковаться в Москве

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы судебных приставов получили право бесплатно оставлять служебные автомобили на платных парковках в Москве. Такой приказ подписал заместитель мэра, глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

Разрешение коснулось автомобилей, у которых есть соответствующие опознавательные знаки, раскраска и надписи. На местах для инвалидов они парковаться не могут.

В конце 2018 года вступил в силу закон, освободивший от платы за парковку в Москве машины оперативных служб, скорой помощи, ФСО, военной полиции, Росгвардии, СКР, используемые "в связи со служебной необходимостью". Затем закон расширили на фельдъегерскую службу.

ФСИН ФССП Москва Максим Ликсутов

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