Мэрия разрешила ФСИН и ФССП бесплатно парковаться в Москве

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы судебных приставов получили право бесплатно оставлять служебные автомобили на платных парковках в Москве. Такой приказ подписал заместитель мэра, глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

Разрешение коснулось автомобилей, у которых есть соответствующие опознавательные знаки, раскраска и надписи. На местах для инвалидов они парковаться не могут.

В конце 2018 года вступил в силу закон, освободивший от платы за парковку в Москве машины оперативных служб, скорой помощи, ФСО, военной полиции, Росгвардии, СКР, используемые "в связи со служебной необходимостью". Затем закон расширили на фельдъегерскую службу.