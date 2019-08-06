Сторонников и противников протестов из-за выборов в Мосгордуму оказалось поровну

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - 27% москвичей отрицательно относятся к уличным акциям в связи с недопуском ряда независимых оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, 26% респондентов положительно оценивают такие акции, но сами в них не участвуют, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно исследованию, у 30% респондентов отношение к акциям нейтральное. Допускают участие в них 9% москвичей, 2% участников опроса заявили, что участвовали в них.

Три четверти москвичей (77%) знают о прошедших недавно протестных акциях. При этом 29% опрошенных внимательно следят за этими событиями, еще 48% респондентов что-то слышали об этом. В то же время почти четверть москвичей впервые слышат о протестах.

Кроме того, по данным опроса, подавляющее большинство жителей столицы (83%) информированы о назначенных на 8 сентября выборах депутатов Московской городской Думы, 55% участников опроса намерены пойти на избирательные участки. 22% респондентов заявили, что не станут голосовать, еще 19% - что определенно не пойдут на избирательные участки.

По данным "Левада-центра", к настоящему времени только 15% москвичей выбрали своего кандидата, 62% - пока не определились со своими предпочтениями.

Говоря о мотивах своего выбора в пользу того или иного кандидата, 10% респондентов выделили опыт и программу претендента на депутатский мандат. Столько же тех, кто учитывает при своем выборе положение дел в стране. Кроме того, по 4% опрошенных свою мотивацию описали как "против "Единой России" и "протесты 27 июля".

Опрос "Левада-центра" проводился 26-31 июля 2019 года по заказу Фонда развития гражданского общества среди 1500 москвичей.