Троице-Сергиева Лавра уступила природному заказнику в конкурсе символов Подмосковья

Больше всего жителей Сергиево-Посадского района проголосовали за "Журавлиную родину"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В опросе на лучшие символы подмосковных городов в Сергииево-Посадском городском округе природный заказник "Журавлиная родина" победил с 53% голосов, а Свято-Троицкая Сергиева лавра оказалась на втором месте. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения Общероссийского народного фронта. Организация проводила этот опрос.

За первыми двумя символами в районном конкурсе следуют Блинная гора, Мемориал славы павшим в годы Великой Отечественной войны и с равными процентами – Вифанский и Гефсиманский скиты и источник "Гремячий ключ".

В городском округе Дубна в первую пятерку символов вошли Объединенный институт ядерных исследований (44,9%), памятник Ленину (25,5%), набережная реки Волги (16,6%), Большеволжский большой маяк (12,4%), синхрофазотрон (11,3%).

Списки символов для голосования составляли по итогам анализа интернет-анкетирования жителей Подмосковья и консультаций с историками и краеведами. Результаты голосования ОНФ донесет до глав муниципалитетов. Предполагается, что символы могут стать культурно-туристическими брендами.