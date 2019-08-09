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Участок "розовой" линии московского метро досрочно закрыли из-за дождя

Утром в субботу Некрасовская линия начнет работу в обычном режиме

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Участок новой Некрасовской линии Московского метрополитена на юго-востоке столицы в пятницу вечером закрыли для пассажиров из-за продолжительных дождей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосметро.

Собеседник агентства уточнил, что "ночное технологическое окно" решили начать раньше для проверки инфраструктуры "розовой" ветки. В настоящее время нет движения поездов между станциями "Косино" и "Улица Дмитриевского".

Позднее "Мосгортранс" в твиттере сообщил, что для пассажиров Некрасовской линии метро организованы бесплатные компенсационные автобусы. Они будут останавливаться у станций метро Косино, Улица Дмитриевского, Лухмановская, Некрасовка.

В пресс-службе метро отметили, что утром в субботу Некрасовская линия будет работать в обычном режиме на всем протяжении.

Москва Московский метрополитен

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