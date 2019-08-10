Бесконтактная оплата проезда станет доступна во всем общественном транспорте Москвы

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Система оплаты проезда бесконтактными банковскими картами в сентябре охватит весь транспорт "Мосгортранса", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия в субботу.

По словам собеседника агентства, это около 800 автобусных, трамвайных, электробусных и троллейбусных маршрутов.

Он пояснил, что пассажиры смогут воспользоваться услугой с помощью карт и мобильных устройств с функцией бесконтактных платежей PayPass, PayWave, Apple Pay, Google Pay и других.

Как заявил директор службы доходов и контроля предприятия Кирилл Кисляков, которого цитирует пресс-служба перевозчика, сегодня сервис уже доступен на 500 столичных маршрутах, а в сентябре планируется распространить услугу на всем транспорте "Мосгортранса".

Стоимость проезда по банковской карте в Москве составляет 42 рубля. Это на 13 рублей дешевле, чем билет у водителя.