Поиск

Бесконтактная оплата проезда станет доступна во всем общественном транспорте Москвы

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Система оплаты проезда бесконтактными банковскими картами в сентябре охватит весь транспорт "Мосгортранса", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия в субботу.

По словам собеседника агентства, это около 800 автобусных, трамвайных, электробусных и троллейбусных маршрутов.

Он пояснил, что пассажиры смогут воспользоваться услугой с помощью карт и мобильных устройств с функцией бесконтактных платежей PayPass, PayWave, Apple Pay, Google Pay и других.

Как заявил директор службы доходов и контроля предприятия Кирилл Кисляков, которого цитирует пресс-служба перевозчика, сегодня сервис уже доступен на 500 столичных маршрутах, а в сентябре планируется распространить услугу на всем транспорте "Мосгортранса".

Стоимость проезда по банковской карте в Москве составляет 42 рубля. Это на 13 рублей дешевле, чем билет у водителя.

Москва Мосгортранс

Новости

Движение на МКАД затруднено из-за ДТП с пятью автомобилями

Движение на МКАД затруднено из-за ДТП с пятью автомобилями

Участок "розовой" линии московского метро досрочно закрыли из-за дождя

Прокуратура назвала ошибкой задержание 37 подростков из 76 в день акции 27 июля

Прокуратура назвала ошибкой задержание 37 подростков из 76 в день акции 27 июля

Суд арестовал 12-го фигуранта "дела 27 июля"

Суды Москвы арестовали 113 человек и 880 оштрафовали после акций 27 июля и 3 августа

Арестованный по делу "27 июля" Сергей Фомин не заметил массовых беспорядков

Арестованный по делу "27 июля" Сергей Фомин не заметил массовых беспорядков

Суд арестовал десятого фигуранта "дела 27 июля"

Система оповещения о ЧС резко сократила аудиторию телеканалов в прайм-тайм в Москве

Система оповещения о ЧС резко сократила аудиторию телеканалов в прайм-тайм в Москве

Журналистку Reuters, задержанную на акции 27 июля, вызвали в военкомат

Штормовой ветер повалил в Москве 27 деревьев и повредил три машины

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');