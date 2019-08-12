Член партии "Яблоко" Костенок арестован по "делу 27 июля"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в понедельник санкционировал арест члена партии "Яблоко" Валерия Костенка, обвиняемого в участии в массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.

"Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Костенка меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 октября", - огласила судья Евгения Николаева.

Костенок стал тринадцатым арестованным фигурантом этого уголовного дела. Ему предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (ч.2 ст.212 УК РФ).

Принимая решение, суд учел, что Костенок обвиняется в совершении "тяжкого преступления против общественной безопасности" и может скрыться от следствия.

После заседания прокурор сообщил "Интерфаксу", что не исключает подачи апелляционного представления на постановление суда. Также обжаловать решение об аресте намерена и защита обвиняемого.

Костенок был задержан накануне после проведенного у него дома обыска.

Кинул бутылку на эмоциях

Ранее его адвокат Константин Кузьмин рассказал "Интерфаксу", что Костенок сообщил следователю, что "действительно пошёл на несанкционированную акцию один, добровольно, из любопытства и по неосторожности кинул пластиковую бутылку, попав в сотрудника полиции".

Как отмечается в протоколе допроса, озвученном в суде адвокатом Гаджи Алиевым, 27 июля Костенок направился к мэрии Москвы, так как ему "было интересно посмотреть, как проходят митинги". Каких-либо плакатов у него не было, лозунгов он не скандировал, оскорбительных слов не высказывал.

Обвиняемый также рассказал следователям, что подобрал пластиковую бутылку из мусорного бака и бросил ее в полицейского "без цели причинить вред здоровью представителю власти", а потом он бросил другую пластиковую бутылку еще в одного полицейского. Одна из этих бутылок попала в каску сотруднику полиции.

"Думаю, что от моих действий испытать боль сотрудники полиции не могли. Мои действия были вызваны эмоциональным и неоправданным поведением с моей стороны. В чем я раскаиваюсь и приношу извинения", - сказал на допросе Костенок, чьи показания озвучил адвокат.

На заседании суда присутствовала председатель "Яблока" Эмилия Слабунова, которой суд отказал в поручительстве за Костенка. "Наша партия будет серьезно заниматься этим делом. Будем обращаться в Генпрокуратуру", - сказала Слабунова журналистам после суда.

"Дело 27 июля"

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

Возбуждено уголовное дело об организации, участии и призывах к массовым беспорядкам в связи с событиями 27 июля в центре Москвы (ст. 212 УК РФ).

По версии следствия, группа лиц накануне несанкционированной акции размещали призывы к участию в ней в интернете. Участники протестов, согласно материалам, игнорировали законные требования полиции, применяли насилие к сотрудникам правоохранительных органов, парализовали движение транспорта на Садовом кольце и совершали другие правонарушения.

С делом о массовых беспорядках соединены дела о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в ходе акции 27 июля (ст. 318 УК РФ).

В настоящее время по делу арестовано 13 человек. Также по делу проходит режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев.