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Пассажирский А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье

Пассажирский А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Пассажирский А-321 совершил жесткую посадку в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, лайнер вылетел из "Жуковского" в Симферополь и вскоре был вынужден приземлиться из-за пожара в двигателе. Причиной стало столкновение с птицей. Самолет совершил жесткую посадку в "Жуковском" и выкатился за пределы ВПП.

В самолете находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Никто не пострадал.

Подмосковье Жуковский

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