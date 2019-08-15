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Такси въехало в остановку транспорта на Лубянке

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Дорожно-транспортное происшествие с участием такси произошло вечером в четверг в Москве у дома 25 в Лубянском проезде, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По предварительной информации, водитель такси не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта, на которой в тот момент никого не было.

По словам источника, в аварии пострадали водитель такси и два его пассажира.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Москва

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