Такси въехало в остановку транспорта на Лубянке

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Дорожно-транспортное происшествие с участием такси произошло вечером в четверг в Москве у дома 25 в Лубянском проезде, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По предварительной информации, водитель такси не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта, на которой в тот момент никого не было.

По словам источника, в аварии пострадали водитель такси и два его пассажира.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.