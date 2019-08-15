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Сбой в движении поездов произошел на фиолетовой линии московского метро

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Интервалы в движении поездов увеличены на одном из участков Таганско-Краснопресненской линии столичного метро вечером в четверг, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По предварительной информации, произошел сбой в работе электрооборудования в тоннеле между станциями "Текстильщики" и "Волгоградский проспект".

По данным собеседника агентства, интервалы в движении поездов в сторону центра увеличены до шести минут.

Официальных комментариев столичного метрополитена по поводу ситуации на Таганско-Краснопресненской линии пока не поступало.

Москва метро

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