Суд отказался рассматривать дело экс-министра финансов Подмосковья в особом порядке

Против этого выступили некоторые потерпевшие и прокуратура

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд решил прекратить особый порядок рассмотрения уголовного дела бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, которого обвиняют в хищении, растрате и отмывании более 14 млрд рублей. Судья Ирина Вырышева нашла препятствия для рассмотрения дела в особом порядке, без исследования доказательств, хотя Кузнецов и признал вину.

Подсудимый ранее подал ходатайство об особом порядке рассмотрения его дело, и суд пошел ему навстречу. Но против выступило гособвинение и некоторые потерпевшие, поэтому это решение суд отменил и теперь будет рассматривать дело с изучением письменных материалов следствия и вызовом свидетелей. Следующее заседание назначено на 26 августа.

"Мы разочарованы и озадачены таким решением суда. Считаем, что это необоснованное расходование ресурсов государства", - заявил адвокат Кузнецова Александр Линников после заседания.

Кузнецова задержали в 2013 году на юге Франции, под Сан-Тропе, по запросу российской Генпрокуратуры. В начале января 2019 года его экстрадировали. До того суды приговорили шесть других предполагаемых участников этой группы в различным срокам. Бывшая жена Кузнецова, гражданка США, была осуждена заочно и приговорена к 11 годам колонии. Самому Кузнецову вменяют 22 эпизода преступлений.

По версии следствия, чиновник в составе организованной группы в 2005-2008 годах приобрел путем обмана и злоупотребления доверием у подмосковных муниципальных унитарных предприятий, оказывающих коммунальные услуги, "права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям". Похищенные деньги, утверждает следствие, были выведены в офшоры на Кипр, а впоследствии на них было приобретены элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и другое имущество.

В прошлом году в министерстве имущественного комплекса Подмосковья заявили, что в региональный бюджет удалось вернуть около 10 млрд рублей по делам, связанным с хищением средств Кузнецовым и его окружением.