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Пьяного мужчину с топором задержали в банке на юге Москвы

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Росгвардии задержали в столице мужчину, который угрожал сотрудникам банка топором, требуя списать его задолженность по кредиту, сообщает в пятницу пресс-служба управления Росгвардии по ЦФО.

"В дежурную часть вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве поступил сигнал "тревога" из финансового учреждения, расположенного на улице Большая Тульская. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали 41-летнего жителя столицы, который находился в нетрезвом состоянии", – говорится в сообщении.

Со слов сотрудников банка, мужчина угрожал топором служащим и требовал погасить его задолженность по кредиту. Сотрудники банка нажали кнопку тревожной сигнализации.

Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Москва

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