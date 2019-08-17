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Территорию нефтемаслозавода в промзоне "Северянин" отдадут под офисы

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Новый деловой квартал появится на месте нефтемаслозавода на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Как он рассказал, в настоящее время прорабатывается концепция развития территории завода, расположенного на пересечении ярославского направления железных дорог и МЦК. По его словам, здесь не планируется строить жилье, но будут размещены офисы и деловые комплексы.

Хуснуллин отметил, что проект планируется реализовать за счет инвестора в течение ближайших четырех лет.

Ранее заммэра сообщал, что неработающий сегодня нефтемаслозавод расположился в границах зоны "Северянин".

Москва Северянин

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