"Тинькофф" отказался от крупнейшей сделки на офисном рынке Москвы

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Анонсированный всего два с половиной месяца назад переезд группы "Тинькофф" в новый бизнес-центр на Ленинградском шоссе не состоится.

"В августе менеджмент "Тинькофф" решил отказаться от перевода штаб-квартиры группы в строящийся БЦ "Акватория" в 2022 году. Вместо этого "Тинькофф" рассматривает более привлекательные варианты размещения штаб-квартиры", - говорится в сообщении головной компании группы - TCS Group, посвященном ее финансовым результатам за полугодие.

Соглашение о намерениях между группой "Тинькофф" и девелопером Wainbridge было подписано в начале июня на полях ПМЭФ. Тогда сообщалось, что сделка станет крупнейшей на рынке офисной недвижимости Москвы за последние два года. Планировалось, что штаб-квартира "Тинькофф" займет на территории БЦ более 68 тыс. кв. м, включая физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 3 тыс. кв. м.

Офисный центр "Акватория" строится по адресу: Ленинградское шоссе, д. 69. Ранее сообщалось, что с учетом проектирования, аренды и отделки помещений Wainbridge инвестирует в строительство объекта около 15 млрд рублей.