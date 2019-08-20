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Застройщик мэрии доделает один из трех старейших долгостроев Москвы

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Один из трех старейших долгостроев Москвы, жилой комплекс "Терлецкий парк", который начали возводить в 2004 году, передали подконтрольной мэрии компании "Мосотделстрой №1". Договор о передаче имущества и обязательств прежнего застройщика проекта АО "Глобинвестстрой" подписала конкурсный управляющий этой компании Екатерина Пушнова.

"Мосотделстрою" достался участок площадью 44 тысячи квадратных метров на востоке Москвы и недостроенные здания площадью 94 тысячи квадратных метров. Компания должна выполнить обязательства перед 1300 дольщиками на сумму более 10 млрд рублей. К строительству она сможет приступить после того, как договор подпишет вторая сторона и он будет зарегистрирован в Росреестре.

"Глобинвестстрой" получил "Терлецкий парк" в 2007 году от предыдущего застройщика. В 2017 году в отношении "Глобинвестстроя" ввели процедуру наблюдения, а полгода спустя - конкурсное производства. На бенефициара компании Михаила Бабеля завели уголовное дело о мошенничестве. В ходе банкротства застройщика выявились факты более сотни двойных продаж жилья.

В 2018 году мэрия Москвы решила достроить ЖК за счет города. В июне Пушнова предложила решить проблему двойных продаж за счет законодательного механизма с заменой площадей. На этом основании 26 июня 2018 года Арбитражный суд Московской области разрешил передать проект городскому застройщику.

Мосотделстрой Глобинсестстрой Терлецкий парк Московская область

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