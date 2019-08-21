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В московском Тушине построят четырехполосный путепровод через железную дорогу

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Московские власти одобрили строительство автодорожного путепровода в районе Тушино, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия согласовала строительство автодорожного путепровода взамен существующего одноуровневого переезда через Рижское направление Московской железной дороги.

Сейчас в районе платформы "Тушино" действует регулируемый транспортный переезд через железнодорожные пути (по одной полосе в каждую сторону). При этом общественный транспорт по нему не ходит.

По данным Москомстройинвеста, проект предусматривает строительство путепровода длиной 1,4 км по две полосы движения в каждом направлении. Проект также будет включать эстакаду на пересечении с Рижским направлением МЖД, реконструкцию моста через Сходненский канал и двух подземных пешеходных переходов.

Объект будет построен за счет городского бюджета, отметили в комитете.

Москва

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