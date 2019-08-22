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Выход из Кремля через Спасскую башню закроют на 11 дней

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Выход из Кремля через Спасскую башню будет закрыт в период с 22 августа по 1 сентября, сообщили в центре по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

В ведомстве уточнили, что выход на Красную площадь и Васильевский спуск через Спасский проход будет закрыт в связи с проведением на Красной площади фестиваля "Спасская башня".

XII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 23 августа по 1 сентября. На Красной площади выступят 30 военных оркестров из 12 стран мира.

Спасская башня Москва

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