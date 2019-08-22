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На ВДНХ пройдет благотворительный забег "Бегу за чудом"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - 28 сентября 2019 года на ВДНХ состоится благотворительный забег "Бегу за чудом" в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями печени.

Как ожидается, по обновленной территории выставки пробегут 1500 участников. Принять участие в мероприятии смогут как любители бега, так и новички, отмечают организаторы. Для юных бегунов подготовлены специальные детские маршруты: самые маленькие спортсмены побегут 400 метров вокруг ракеты "Восток", а ребятам от 7 до 14 лет будет доступна дистанция посерьезнее – 1 км. Для взрослых участников организаторы проложили 5 и 10 км трассы.

Все средства, собранные во время спортивного события, пойдут на лечение подопечных фонда "Жизнь как чудо", который оказывает помощь детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями печени. Им регулярно требуются жизненно важные лекарства, дети после операций по трансплантации печени принимают препараты всю жизнь, отмечают организаторы.

Зарегистрироваться на забег "Бегу за чудом" можно по этой ссылке.

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