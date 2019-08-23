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Водитель протаранил машину ДПС при попытке уйти от погони на юго-востоке Москвы

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Полицейские задержали водителя автомобиля, который врезался в патрульную машину ДПС в Москве. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пятницу в столичном управлении ГИБДД.

В пятницу около 2:00 ночи инспектор ДПС потребовал остановиться автомобиль - марка не уточняется. Водитель тем временем проигнорировал это требование и уехал. Однако, пытаясь уйти от преследования, нарушитель столкнулся с патрульной машиной, сказали в пресс-службе главка.

Пострадал пассажир, находившийся в машине нарушителя. По предварительным данным, водитель был пьян.

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