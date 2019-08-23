Ко Дню города в Москве откроют набережную Марка Шагала

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Набережную Марка Шагала в Москве откроют ко Дню города, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Пока же строительство набережной на ЗИЛе продолжается: площадь благоустроенной набережной составит 18,5 га, длина - около 4 км. На тестовом участке смонтировали инженерные системы, уложили гранит, установили фонари, обустроили беговые и велосипедные дорожки.

Благоустройство набережной Марка Шагала началось в июле. Ранее сообщалось, что с появлением набережной от ЖК "ЗИЛАРТ" можно будет добраться до Кремля по Москве-реке всего за 12 минут. Такая возможность появится благодаря реализуемому проекту по развитию прибрежных территорий Москвы-реки.