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Москва простится с актрисой Александрой Назаровой

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Прощание c народной артисткой России Александрой Назаровой, умершей на 80-м году жизни, состоится в субботу на Новой сцене театра имени Ермоловой.

Как сообщили в театре, церемония прощания с артисткой пройдет на Новой сцене театра имени Ермоловой в 11:00 до 13:00 (вход в здание с Никитского переулка).

Назарова умерла 20 августа. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Первую роль в театре сыграла в 6 лет. Окончила Ленинградский театральный институт имени Островского. Карьеру начала в Центральном детском театре (в настоящее время РАМТ), затем прошла прослушивание у Анатолия Эфроса и служила в театре имени Ермоловой. Снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах. Много работала как актриса дубляжа в игровых и анимационных фильмах.

В 1976 году удостоена звания Заслуженная артистка РСФСР, в 2001 году получила почетное звание народной артистки России.

Наиболее известной ее ролью в последние годы была Надежда Михайловна, бабушка Виктории, главной героини юмористического сериала "Моя прекрасная няня".

Москва Александра Назарова

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