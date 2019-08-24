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День российского флага отметят на проспекте Сахарова в Москве

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Мероприятия, посвященные празднованию Дня российского флага, пройдут в субботу на проспекте Академика Сахарова в центре столицы, сообщили "Интерфаксу" в комитете общественных связей и молодежной политики столицы.

"24 августа с 14:00 до 18:00 пройдет митинг-концерт под названием "Герои рядом с нами" с выступлениями оркестров фестиваля "Спасская башня", групп "Сурганова и оркестр" и "Голубые береты", а также Валерии, Тимати, Григория Лепса. Концерт смогут посетить до 100 тыс. зрителей", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, также гостями концерта станут известные спортсмены, герои России и Советского союза, испытатели, ученые и общественные деятели.

Инициаторами концерта стали московская региональная организация Российского союз ветеранов Афганистана и Клуб Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области.

До начала концерта в 11:00 на проспекте Сахарова начнется флешмоб "Флаг-рекордсмен", во время которого молодые люди из разных объединений и движений развернут полотно, состоящее из 2 тыс. флагов российских городов (каждый флаг размером 120х20 см), а также общественных организаций. Помимо этого, на полотне будет читаться слово "Россия", сложенное из цветов триколора. Здесь же после этого будет развернут флаг России из бело-сине-красных полотен. Участие во флешмобе примут более тысячи человек.

Кроме того, мероприятия, посвященные празднованию Дня российского флага 24 августа пройдут на Поклонной горе, в парках Перовский, Бабушкинский, Красная Пресня и в ряде других.

Сам День российского флага отмечается 22 августа.

Помимо этого, на городских площадках в субботу состоится и ряд других культурных мероприятий. Так, в парке Горького стартует Международный фестиваль дронов, в саду имени Баумана - фестиваль Чехии, на ВДНХ - фестиваль стекла и множество других. Кроме того, на столичных улицах и площадях продолжается фестиваль "Цветочный джем".

Москва ЦАО

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