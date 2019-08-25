В Москве появились четыре парка по проектам европейских дизайнеров

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Ландшафтные дизайнеры из Великобритании, Франции и Швеции создали четыре всесезонных парка в разных стилях в рамках фестиваля "Цветочный джем", говорится в сообщении на сайте мэрии Москвы в воскресенье.

"Парк "Серпантин" - метафора русского леса, парк "Феникс" напоминает иллюстрации к русским сказкам, парк на площади Славы демонстрирует новаторский подход к высадке растений, а парк в Митине отсылает к планировке и архитектуре Москвы", - отмечают в мэрии.

Парк "Серпантин" занимает 12 тысяч квадратных метров. Автор проекта - британский ландшафтный дизайнер Мэтью Чайлдс, обладатель трех золотых медалей Королевского общества садоводов. Через весь парк проходит извилистая дорожка, соединяющая разные его функциональные части.

Парк "Феникс" раскинулся на шести тысячах квадратных метров. В нем высадили 160 деревьев, 110 кустарников и более 17,5 тысяч многолетних цветов и растений.

Автор проекта - французский и британский ландшафтный дизайнер Джеймс Бассон. "Создавая этот парк, он вдохновлялся иллюстрациями Ивана Билибина к русским сказкам. В основе проекта - "Сказка об Иване-царевиче и сером волке", в которой фигурирует жар-птица - русская версия птицы феникс, давшей название парку. Каменные валуны на территории - отсылка к сказочным путевым камням, которые предлагали герою выбрать одну из трех дорог", - уточняется на сайте.

Автором парка на площади Славы стал шведский ландшафтный дизайнер Питер Корн. Он по собственной инновационной системе высаживает растения корнями в песок. В парке продемонстрирована эта технология городского озеленения - растения здесь не нуждаются в поливе и уходе, сообщает сайт.

Около 12 тысяч квадратных метров площадь парка в Митине. "В нем высадили 110 деревьев, более трех тысяч кустарников и около 15 тысяч многолетних цветов и растений. (...) Автор проекта (британский ландшафтный дизайнер Энди Стеджен) обыгрывает архитектуру сталинского ампира, холмистый рельеф Москвы и кольцевую планировку, к которой отсылают полукруглые скамьи, очертания цветников и амфитеатра", - говорится в сообщении.

Основная программа "Цветочного джема" проходит с 23 августа по 8 сентября.