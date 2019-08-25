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Металлическая дверь упала на ребенка в ТЦ в Солнечногорске

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Доследственная проверка организована после падения металлической двери в торговом центре на пятилетнего ребенка в Солнечногорске, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

"Предварительно установлено, что ребенок находился в помещении магазина совместно со своим отцом. Пока мужчина общался с продавцом, мальчик остался без присмотра и в какой-то момент на него упал выставочный образец металлической двери", - говорится в сообщении.

Ребенок был госпитализирован.

Солнечногорск

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