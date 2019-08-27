В "Шереметьево" предложили сократить число голосовых сообщений

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Международная ассоциация аэропортов направила в Минтранс РФ письмо с предложением о реализации проекта "Тихий аэропорт" в "Шереметьево", сообщает газета "Известия".

По данным газеты, предлагается отказаться от озвучки любой информации, не относящейся к отправлению и прибытию рейсов, к примеру, сообщений о правилах поведения в аэропорту. Аэропорт также сможет самостоятельно выбирать способ оповещения пассажиров о времени отправления и прибытия самолета, времени и месте регистрации, в то время сообщения о месте, времени начала и окончания посадки и задержке рейса предлагается транслировать как голосовыми, так и текстовыми сообщениями.

Проект предложен администрацией "Шереметьево" для обеспечения более комфортного пребывания пассажиров в аэропорту.

В ассоциации рассчитывают, что пилотный проект запустят в этом году, в случае успеха практика распространится на другие аэропорты в 2020 году.