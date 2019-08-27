Несколько сотен гостей авиасалоне "МАКС" застряли на станции "Отдых" в ожидании автобусов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - На железнодорожной станции "Отдых" скопилось несколько сотен гостей авиасалона "МАКС" - специалисты, представители предприятий и журналисты, которые ждут автобусов, которые должны их доставить на авиашоу. Об этом рассказал корреспондент "Интерфакса".

За последние полтора часа к станции подошло всего несколько автобусов. Из Москвы продолжают прибывать электрички, людей в очереди на автобусы становится все больше.

Первые два автобуса отъехали от платформы "Отдых" в 9:00 по Москве, они ехали до авиасалона час.

27, 28 и 29 августа на "МАКСе" - бизнес-дни. Авиасалон открыт для представителей органов власти, специалистов и прессы.

Организаторов и участников салона уже приветствовал президент Владимир Путин. Он выразил уверенность, что ""МАКС" пройдет с успехом, будет содействовать укреплению инновационного потенциала отечественной авиакосмический отрасли, повышению ее конкурентоспособности", а также "послужит наращиванию кооперации с зарубежными партнерами, предварению в жизнь перспективных амбициозных проектов" (цитаты пресс-службы Кремля).

Путин отметил, что новинки, представленные на "МАКСе" "неоспоримо свидетельствуют о том, что авиакосмическая промышленность России уверенно развивается и, сохраняя лучшие традиции национальной конструкторской школы, смело внедряет современные технологии".