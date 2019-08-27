Москвичи 31 августа увидят салют в честь годовщины освобождения Бухареста от фашистов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Москве в субботу, 31 августа, запустят салют в ознаменование 75-ой годовщины освобождения румынского Бухареста от немецко-фашистских захватчиков, сообщил Западный военный округ (ЗВО).

С Поклонной горы в 22:00 выпустят более двух тысяч праздничных фейерверков более чем 50 видов. "Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" во вторник. Звуковое сопровождение салюта обеспечат 24 залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

В операции по освобождению Бухареста принимали участие войска Второго Украинского фронта.