Медведчук и Рабинович навестили двоих украинских заключенных в СИЗО "Лефортово"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович в пятницу посетили в следственном изоляторе "Лефортово" заключенных украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха.

"Это, в первую очередь, сегодня гуманитарная акция, наш приезд. И более того, мы договаривались об этом не сегодня и даже не вчера. Такая договоренность существовала раньше, мы обращались с просьбой от нашей партии, потому что "Оппозиционная платформа - за жизнь" ведет этот вопрос, занимается вопросом освобождения, не обмена, а именно освобождения", - заявил Медведчук в эфире канала "112 Украина".

"Те люди, которых мы сегодня посещали - граждан Украины, и Карпюка, и Клыха, - это те люди, по поводу освобождения которых мы поднимали вопрос долгое время", - отметил Медведчук.

По его словам, в обсуждении освобождения Карпюка и Клыха было много сложностей, связанных с обвинениями, которые им были предъявлены, и за которые украинцы были осуждены. "Сегодня после смены власти, после прихода новой команды - команды президента Зеленского, которая реально начала заниматься вопросами обмена, потому что мы можем просить только об освобождении, то есть об односторонних действиях, действительно, этот вопрос (освобождения) серьезно продвинулся", - сказал украинский политик.

"Поэтому это всё вселяет уверенность в том, что в ближайшее время этот обмен произойдет, и в этот обмен будут включены те люди, в том числе, по поводу которых мы длительное время ставили вопрос об освобождении", - добавил Медведчук.

Он призвал не форсировать события и дождаться официальной информации об освобождении украинцев. "Сейчас надо ждать, и я думаю, что это ожидание закончится успешно, в первую очередь, для тех людей, которые находятся в "Лефортово", - сказал Медведчук.

В свою очередь, Рабинович заявил, что обменом занимается государство, в настоящее время ведутся переговоры, и "они достаточно успешны", но не стал вдаваться в подробности. "Я не буду вам ничего рассказывать, мы не приехали за медалями, за орденами. Мы приехали исправить некоторые моменты, может быть, чем-то помочь, а дальше я не хочу даже на эту тему говорить по одной простой причине: чем меньше на тему освобождения говоришь, тем быстрее люди будут дома", - сказал Рабинович.

Клыха и Карпюка задержали в марте 2014 года. В мае 2016 года их приговорили к 20 и 22,5 годам заключения соответственно по обвинению в участии в боевых действиях на стороне сепаратистов и убийстве российских солдат во время первой и второй чеченских войн.

Накануне Медведчук сообщил, что переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ продолжаются, однако вопрос обмена режиссера Олега Сенцова окончательно не решен. По данным источников "Интерфакса", Сенцов, в отличие от привезенных в Москву и помещенных в "Лефортово" украинцев, отправлен в Бутырский изолятор.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган написала в соцсетях о возможности обмена заключенными между Киевом и Москвой по формуле "35 на 35".