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Пассажирский автобус загорелся на Тверской в центре Москвы

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Рейсовый автобус загорелся в центре Москвы на Тверской улице вблизи Пушкинской площади, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Около 20:00 в районе дома 15 по Тверской улице произошло возгорание в моторном отсеке автобуса маршрута №904. Водитель оперативно высадил пассажиров из салона и вызвал на место пожарный расчет. Возгорание ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в результате инцидента пострадавших нет.

"Причины случившегося установят специалисты группы ГАЗ, являющейся производителем автобуса совместно с "Мосгортрансом", - добавили в пресс-службе.

Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пожарно-спасательные подразделения устранили возгорание на площади 6 кв. м в моторном отсеке.

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