Движение на рыжей ветке московского метро прерывалось из-за упавшей сумки

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - На центральном участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена во вторник днем временно было приостановлено движение поездов из-за упавшей на пути сумки на станции "Китай-город".

Информированный источник сообщил, что женщина по своей неосторожности около 15:50 уронила сумку на пути станции "Китай-город", в связи с чем потребовалось несколько минут, чтобы достать ее.

По его словам, после повторной подачи напряжения на контактный рельс движение на линии в северном направлении было восстановлено.

В свою очередь в пресс-службе метрополитена "Интерфаксу" сообщили, что не было движения поездов от станции "Октябрьская" до станции "Китай-город", в обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами. При этом о причинах сбоя в пресс-службе не уточнили.