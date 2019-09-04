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Правительство Москвы презентует на ВЭФ-2019 более 30 проектов

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российская столица стала активным участником выставки и деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ-2019), заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

"В этом году на ВЭФ правительство Москвы презентует стенд, ключевой темой которого стали лучшие московские практики. Всего стенд объединяет более 30 флагманских городских проектов", - сказал Прохоров журналистам в среду.

Он уточнил, что семь зон выставочного стенда Москвы на ВЭФ-2019 общей площадью 130 кв. метров рассказывают об успешных проектах города в промышленности, социальной политике, туризме, экологии, транспортной инфраструктуре и градостроительстве, а также в других сферах.

"Москва в этом году на Восточном экономическом форуме представляет передовые проекты, которые способствуют устойчивому социально-экономическому развитию столицы. Например, на стенде правительства Москвы на ВЭФ можно узнать о системе поддержки промышленности и бизнеса - финансовых инструментах, налоговых льготах для действующих предприятий, цифровых сервисах и специальной инфраструктуре, а также о поддержке экспортной деятельности столичных производителей", - подчеркнул глава департамента.

Прохоров добавил, что важной частью стенда стали популярные цифровые городские проекты: официальный портал мэра и правительства Москвы mos.ru, инвестиционный портал Москвы, единая витрина закупок города "Портал поставщиков", онлайн-площадка для голосований по вопросам городского развития "Активный гражданин", инновационный гид столицы "Узнай Москву".

ВЭФ-2019 проходит с 4 по 6 сентября 2019 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Его основными темами стали экономические и социальные показатели роста Дальнего Востока, а также вопросы повышения качества жизни в макрорегионе.

Всего в программе форума принимают участие более 7 тыс. человек из 60 стран мира.

Москва ВЭФ-2019

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