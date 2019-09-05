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Крупный затор образовался на Минском шоссе в Подмосковье из-за аварии

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Мусоровоз опрокинулся на 101-м километре Минского шоссе, движение транспорта в районе дорожно-транспортного происшествия затруднено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД.

Мусоровоз перевернулся из-за пробитого колеса, пострадал водитель,сказали в пресс-службе главка.

В результате инцидента затруднено движение транспорта. В управлении рекомендовали объезжать пробку через Можайск.

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