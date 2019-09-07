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В праздновании Дня города в Москве приняли участие 1,7 млн человек

В праздновании Дня города в Москве приняли участие 1,7 млн человек
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В праздничных мероприятиях по случаю 872-летия столицы к 17:00 приняли участие порядка 1,7 млн человек, сообщил сайт мэрии Москвы.

Главные торжества проходят на Тверской улице, которая стала пешеходной. Центральные площадки посетили 900 тысяч человек, говорится в сообщении.

По данным мэрии, в парках Москвы побывали полмиллиона человек.

В 21:00 с более чем 33 площадок города в честь дня рождения Москвы будет дан праздничный салют. Пиротехническое шоу продлится около пяти минут, будет дано более 70 тысяч залпов.

Москва

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